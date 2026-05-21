様々なものの価格が上がる中、再び過去最高値となっているのがかつて「物価の優等生」といわれた卵です。この苦境を乗り越えようと卵を大量に使う飲食店も知恵を絞っています。卵の高値の背景「鳥インフルエンザと飼料価格の高騰」久々江龍飛アナウンサー「この店では、一時10個入が98円だった時代もある卵ですが、今は298円です」◇買い物客…「ちょっと上がって、高くなったと思うが、タンパク質とか普通にとりたいので、手軽に