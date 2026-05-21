様々なものの価格が上がる中、再び過去最高値となっているのがかつて「物価の優等生」といわれた卵です。この苦境を乗り越えようと卵を大量に使う飲食店も知恵を絞っています。

卵の高値の背景「鳥インフルエンザと飼料価格の高騰」

久々江龍飛アナウンサー「この店では、一時10個入が98円だった時代もある卵ですが、今は298円です」

◇買い物客…「ちょっと上がって、高くなったと思うが、タンパク質とか普通にとりたいので、手軽にとれるのは卵なので」「若干高くなっても絶対冷蔵庫にないと不安になる」

高騰を続ける卵の価格。農林水産省の調査によると、卵1パックの全国平均小売価格は5月で309円。平年よりも21%高く、過去最高値に並んでいます。

鳥インフルエンザの影響や飼料価格の高騰が原因とみられています。

1か月の卵代は30万円、「卵3個使う」こだわりのオムライス

金沢市額新保の洋食店「JOHNかりおすとろ」、店のこだわりは卵をたっぷり使ったオムライスです。

店に訪れた客「オムカツカレーです。薄焼きなのでめっちゃおいしいです」「野々市ハントンライスです。好きで食べます」

看板商品は、マヨネーズとケチャップのデザインが目を引く、マヨケチャタンポポオムライス。

久々江アナウンサー「ふわふわ、とろとろ、このオムライスには卵が3個使われています」

この店では多い時で1日に400個の卵を使い、1か月でかかる卵代は、およそ30万円に上ります。

◇JOHNかりおすとろ・柴田洋之店主…「（卵の仕入れ値は）3~4年前、コロナのときの倍近くですね。痛手ですね。もう卵だけじゃないじゃないですか、すべてのものが物価高で上がってきていて」

揚げ物油、乳製品も高騰、さらに中東情勢でプロパンガスも

揚げ物用の油は2年前と比べて倍に。

また、乳製品も高騰し、チーズはおよそ6割高くなりました。追い打ちをかけるのは中東情勢の影響です。

◇JOHNかりおすとろ・柴田洋之店主…「昨日言われたのが、ガスが、うちはプロパンガスなんですけど、ガスが高騰していると、どんどん、月でいったら、大体1か月でうちの店は1万円くらい上がる、ガス代が、そういうの色々あったら、何と言いますか、八方ふさがりというか、泣きっ面に蜂というか」

こうした中でも定番メニューの価格は据え置いているというこの店。

各国のチャーハンが楽しめる期間限定のフェアを開催するなど新メニューの開発にも力を入れ、客の満足度維持へ試行錯誤しています。

◇JOHNかりおすとろ・柴田洋之店主…「オムライスだけじゃやなくて付加価値を付けて、それで値段調整をさせていただくと。愚痴ばっかり言っても仕方ないので、知恵を絞ってやっていかないとと思っている」