ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。普段の会話でもよく使われる言葉が隠れています。1分以内を目標に、ひらめき力を試してみましょう！問題：「り こ て ん も」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り こ て ん もヒント：最後の文字は「り」答えを見る↓↓↓↓↓正解：てんこもり正解は「てんこもり」でした。▼解説「てんこ盛り」とは、お椀やお皿に山のように高