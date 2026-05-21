【並び替えクイズ】「り こ て ん も」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。普段の会話でもよく使われる言葉が隠れています。1分以内を目標に、ひらめき力を試してみましょう！
り こ て ん も
ヒント：最後の文字は「り」
答えを見る
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▼解説
「てんこ盛り」とは、お椀やお皿に山のように高く盛り付けることを意味する言葉です。食べ物の量はもちろん、物事をたくさん詰め込んだ様子を表すときにも使われる、親しみやすい表現ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。普段の会話でもよく使われる言葉が隠れています。1分以内を目標に、ひらめき力を試してみましょう！
問題：「り こ て ん も」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り こ て ん も
ヒント：最後の文字は「り」
答えを見る
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正解：てんこもり正解は「てんこもり」でした。
▼解説
「てんこ盛り」とは、お椀やお皿に山のように高く盛り付けることを意味する言葉です。食べ物の量はもちろん、物事をたくさん詰め込んだ様子を表すときにも使われる、親しみやすい表現ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)