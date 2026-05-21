ツナのこくとトマトの酸味で、にんじんがもりもり食べられる「キャロットラペ」。にんじん2本も使うのに、気づけばペロリとなくなってしまいます。決め手は、にんじんを塩もみして水けを絞ること。味がぐっとなじんで、定番にしたくなるおいしさです。『ツナ入りキャロットラペ』のレシピ材料（作りやすい分量）にんじん……2本（約300g） ミニトマト……1/2パック（約100g） ツナ缶詰（70g入り）……1缶 塩……小さじ1/2 酢……大