【にんじん2本使い切りデリサラダ】ツナ＆トマトで栄養満点『ツナ入りキャロットラぺ』

ツナのこくとトマトの酸味で、にんじんがもりもり食べられる「キャロットラペ」。にんじん2本も使うのに、気づけばペロリとなくなってしまいます。

決め手は、にんじんを塩もみして水けを絞ること。味がぐっとなじんで、定番にしたくなるおいしさです。

『ツナ入りキャロットラペ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

にんじん……2本（約300g）

ミニトマト……1/2パック（約100g）

ツナ缶詰（70g入り）……1缶

塩……小さじ1/2

酢……大さじ1

オリーブオイル……大さじ2

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

にんじんは皮をむき、斜め薄切りにしてから縦に細切りにする。ボールに入れて塩をふってさっともみ、5分ほどおいて水けを絞る。ボールの水けをきってから、にんじんを戻し入れる。ミニトマトはへたを取り、縦4等分に切る。

（2）あえて仕上げる

（1）のボールに缶汁をかるくきったツナと、ミニトマト、酢、オリーブオイル、粗びき黒こしょうを加え、さっと混ぜ合わせる。

保存期間

冷蔵で3〜4日保存可能。

冷蔵庫にあると、なんだか安心。栄養も彩りもプラスしたいときに頼れて、食卓の定番になるかもしれません。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）