【にんじん2本使い切りデリサラダ】ツナ＆トマトで栄養満点『ツナ入りキャロットラぺ』
ツナのこくとトマトの酸味で、にんじんがもりもり食べられる「キャロットラペ」。にんじん2本も使うのに、気づけばペロリとなくなってしまいます。
決め手は、にんじんを塩もみして水けを絞ること。味がぐっとなじんで、定番にしたくなるおいしさです。
『ツナ入りキャロットラペ』のレシピ
材料（作りやすい分量）
にんじん……2本（約300g）
ミニトマト……1/2パック（約100g）
ツナ缶詰（70g入り）……1缶
塩……小さじ1/2
酢……大さじ1
オリーブオイル……大さじ2
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
にんじんは皮をむき、斜め薄切りにしてから縦に細切りにする。ボールに入れて塩をふってさっともみ、5分ほどおいて水けを絞る。ボールの水けをきってから、にんじんを戻し入れる。ミニトマトはへたを取り、縦4等分に切る。
（2）あえて仕上げる
（1）のボールに缶汁をかるくきったツナと、ミニトマト、酢、オリーブオイル、粗びき黒こしょうを加え、さっと混ぜ合わせる。
保存期間
冷蔵で3〜4日保存可能。
冷蔵庫にあると、なんだか安心。栄養も彩りもプラスしたいときに頼れて、食卓の定番になるかもしれません。
（『オレンジページ』2026年4月17日号より）
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。