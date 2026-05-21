スマートバンクは5月20日、「同棲カップルのお金の分担に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月30日〜5月2日、現在または過去に同棲経験のある22〜39歳の男女552名を対象にインターネットで行われた。○生活費を「完全折半」しているペアが53.0%で最多同棲カップルの生活費分担方法生活費の分担方法を聞いたところ、「完全折半(50:50)」を選んでいるカップルが53.0%と最多。「収入が違うなら比率で分けるのが公平」と