同棲カップルの生活費分担「完全折半」の割合は? - 「収入が違うなら比率で分けるのが公平」の声もあるけれど……

同棲カップルの生活費分担「完全折半」の割合は? - 「収入が違うなら比率で分けるのが公平」の声もあるけれど……