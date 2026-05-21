料理と食をこよなく愛するオレンジページ編集者が撮影や取材、プライベートで愛用するとっておきの手みやげを紹介します。今回の担当はオレンジページnet編集長E子。生活情報から美容企画、書籍まで幅広く担当。さまざまなシーン・現場を経験してきたぶん、手みやげには人一倍のこだわりあり！前々から評判は耳にしていた『やみつきしみかりせん』。でもなかなか買えないよといううわさを耳にし、諦めていたところ、出会ってしま