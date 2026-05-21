購入制限も納得。気づくとひと袋完食しちゃう『やみつきしみかりせん』／はずさない山形みやげ

料理と食をこよなく愛するオレンジページ編集者が撮影や取材、プライベートで愛用するとっておきの手みやげを紹介します。今回の担当はオレンジページnet編集長E子。生活情報から美容企画、書籍まで幅広く担当。さまざまなシーン・現場を経験してきたぶん、手みやげには人一倍のこだわりあり！

前々から評判は耳にしていた『やみつきしみかりせん』。でもなかなか買えないよといううわさを耳にし、諦めていたところ、出会ってしまったんです。東京・三軒茶屋の山形河北町のアンテナショップで！ 運よく入荷したてのタイミングで購入してみたところ、うわさにたがわぬ美味。

……気づいたらひと袋完食。これ、本当に恐ろしいおせんべいです。

煎餅工房さがえ屋・やみつきしみかりせん/（140g）税込み650円

【賞味期限：製造日より90日間】【容量：1袋140g】 取り寄せ可 https://www.sagaeya.co.jp/

焼きたての大判のせんべいを「あえて割って」作られるおせんべい。うまみの強い本醸造のしょうゆで作った「さがえ屋独自のしみせんだれ」を、割った断面からたっぷりとしみ込ませるのがキモ。その後、低温でじっくりと乾燥させることで、カリカリ食感に。いわゆる世間一般の「ぬれせん」の常識を覆すおいしさなんです！

さがえ屋「やみつきしみかりせん」ここも推せる！

●見よ、この断面。甘じょっぱだれが、しみっしみ。

濃厚なたれが断面にしっかりしみている様子がわかるでしょうか？ 焼きたての煎餅生地を手割りし、甘辛だれをしみ込ませ、低温でゆっくりと乾燥させることで「ぬれせん」のような深い味わいとカリッとした食感に。

●堅せんべい派にはたまらない、カリッカリ食感。

せんべい同士でカチカチ音が鳴るレベルの堅さとちょうどいい厚み。個人的にせんべいはバリッと堅く、熱〜い番茶でいただきたい派。手割りで不ぞろいだからこそ、ひと袋でいろんな食感が味わえるのも、またいい！

●プチギフトにぴったりの値段感

１袋650円という値段はまとめ買いにも、ちょっとしたギフトにもちょうどいい。ホムパのおつまみにも、甘いものが苦手なかたへの差し入れにも使い勝手がいいんです。地元・山形産のうるち米を使っているのもポイント高！

ちなみに帰省時の手みやげとして持っていったところ、おせんべい好きの実家の父（70代）に大ウケ。以来、見つけたらまとめ買いしています。

おいしいもの帖 No.119 やみつきしみかりせん やみつきしみかりせん 650円（税込み）【日もち：製造日より90日間】【内容量：140g】／東北・山形／おすすめシーン・手みやげや旅行のおみやげに。

※取り寄せ可。送料別。

https://www.sagaeya.co.jp/c/1128465 SHOP DATA SHOP DATA 煎餅工房さがえ屋

通信販売・オンラインショップ 山形県 寒河江市中央工業団地 16

TEL: 0120-38-3324

営業時間：9:00〜18：00（月〜金）

https://www.sagaeya.co.jp/