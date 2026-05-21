忙しい毎日に！スイッチ押すだけ、究極のほったらかし飯はいかが？具材を一緒に炊くだけ。人気の「シンガポール風チキンライス」をご紹介。鶏ももが一枚ドンと入っているから、見た目にもボリューム満点です！今回使用するのは炊飯器。その魅力は、スイッチを入れたらほったらかしでおけること。細やかな火加減や、火を止めるタイミングを気にする必要もないので、大きな具でもしっかり火が入り、中まで味がしみこみます。シンガ