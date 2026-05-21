【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の唐沢寿明が、20日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。自身のキャリアの中での唯一の失敗作を明かした。【写真】60代俳優夫婦「似合いすぎ」オープンカーに乗る2ショット◆唐沢寿明、ゲストにして司会務める今回の放送でゲストかつ司会を任された唐沢。「こんばんは、ニノなのにへようこそ」と、淡々と司会をこなすと、嵐の二宮和也は「なんか上手いな