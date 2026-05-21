パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda」のオウンドメディア「まいにちdoda」は、20～34歳の社会人1～10年目のビジネスパーソン約3,000人を対象に、貯金と年収、仕事の価値観に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 社会人1～10年目の平均貯金額は451万円、「貯金ゼロ」は約1割 現在の