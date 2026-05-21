パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda」のオウンドメディア「まいにちdoda」は、20～34歳の社会人1～10年目のビジネスパーソン約3,000人を対象に、貯金と年収、仕事の価値観に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 社会人1～10年目の平均貯金額は451万円、「貯金ゼロ」は約1割 現在の年収は「500万円未満」が6割超、5年目以降は500万円以上が3割台で推移 目標年収は「500～600万円未満」が最多、1000万円以上を狙う割合は5年目が最多 収入アップへの取り組みは「特になし」が最多、7年目以降は「資産運用」が増加 プライベート優先が全体の約7割、仕事・キャリア優先は社会人3～4年目が最多 お金を使う優先順位は「趣味・娯楽」が1位、2年目以降は「資産形成・投資」が2位に

社会人1～10年目の平均貯金額は451万円、「貯金ゼロ」は約1割

社会人1～10年目の現在の貯金額（株式や投資信託なども含む）は、全体平均で451万円となった。男女別では男性535万円、女性368万円で、年次別では194～673万円となり、年次が上がるにつれて増加している。

現在の貯金額の分布を見ると、「1～100万円未満」（20.8％）が最も多く、「0円」と回答した人は9.3％で「およそ10人に1人は貯金ゼロ」であることがわかった。

また、1年間で貯めたい理想の貯金額は、全体平均で237万円であった。

男女別では男性264万円、女性211万円となっている。

年次別では、173～321万円と幅がある一方で、いずれの年次でも「100万円」と回答した人が約3割を占めた。「年間100万円」をひとつの目安としている人が一定数いることがうかがえる。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

現在の年収は「500万円未満」が6割超、5年目以降は500万円以上が3割台で推移

社会人1～10年目の現在の年収は、全体では「300～400万円未満」（22.6％）が最も多く、「400～500万円未満」（19.9％）、「300万円未満」（19.7％）が続き、500万円未満の層が全体の62.2％を占めている。

年次別に見ると、1～2年目と3～5年目にかけて年収500万円以上の割合が増加し、5年目以降は年収500万円以上の割合は30％台前半で推移している。

一方、年収300万円未満の層は年次が上がるにつれて減少するものの、9～10年目で再び増加することもわかった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

目標年収は「500～600万円未満」が最多、1000万円以上を狙う割合は5年目が最多

目標とする年収額を聞いたところ、全体では「500～600万円未満」（16.1％）が最も多く、次に「400～500万円未満」（14.9％）、「600～700万円未満」（11.1％）が続いた。

年次別では、年収1,000万円以上と回答した人の割合の合計は5年目（14.0％）が最多で、9年目（13.9％）、6年目（13.7％）が続く結果となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

収入アップへの取り組みは「特になし」が最多、7年目以降は「資産運用」が増加

収入アップのための取り組みについては、全体では「特に取り組んでいることはない」（38.9％）が最多であった。

一方で、収入アップに向けて何らかの行動をしている人の取り組み内容を見ると、「資格取得」（26.4％）が最も多く、次いで「スキルアップ」（21.7％）、「資産運用」（18.2％）という結果になった。

年次別では、社会人2年目を除くすべての年次で「特に取り組んでいることはない」が最多となっており、5年目・6年目・10年目では4割を超えている。

2年目では「資格取得」に取り組む人が35.1％で最多となり、「特に取り組んでいることはない」と回答した人の割合は全年次の中で最も低い結果となった。

また、1～6年目では「資格取得」や「スキルアップ」が上位に挙がる一方で、7年目以降では「資産運用」に取り組む人の割合が増加しており、年次によって収入アップに向けたアプローチに違いが見られる。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

プライベート優先が全体の約7割、仕事・キャリア優先は社会人3～4年目が最多

仕事・キャリアとプライベートの優先度については、全体では「どちらかといえばプライベートを優先している」「プライベートを優先している」の割合合計は70.2％で約7割を占めている。全年次でプライベートを優先する人の割合は6割を超えており、一貫してプライベート重視の傾向が見られた。

一方、「仕事・キャリアアップを優先している」「どちらかといえば仕事・キャリアアップを優先している」の割合の合計は、社会人3年目（35.4％）が最も高く、4年目（35.1％）、2年目（32.6％）が続いた。

また、6～7年目および9～10年目では同割合が24～27％台にとどまり、他の年次と比べて低い傾向が見られる。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

お金を使う優先順位は「趣味・娯楽」が1位、2年目以降は「資産形成・投資」が2位に

お金を使う優先順位について、基本的な生活費（家賃や光熱費、食費など）を除いたうえで聞いたところ、全体では1位「趣味・娯楽」（28.5％）、2位「資産形成・投資」（16.9％）、3位「交際費」（11.6％）という結果になった。

年次別に見ても、すべての年次で「趣味・娯楽」が1位となっている。

また、「資産形成・投資」は社会人2年目以降で2位となっており、若いうちから将来を見据えた資産形成を重視する傾向がうかがえた。

画像：パーソルキャリア株式会社 2026年5月18日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■対象：全国の社会人1～10年目の男女 20～34歳

■雇用形態：正社員

■調査方法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査（ネットリサーチ会社保有のデータベースをもとに実施、doda会員登録の状況については不問）

■実施期間：2025年12月23日～12月26日

■有効回答数：3,078件

■出典：「まいにちdoda」-「社会人1～10年目でどう変わる？ 貯金額・年収・仕事の価値観について、みんなのリアルを徹底調査」 ■対象：全国の社会人1～10年目の男女 20～34歳■雇用形態：正社員■調査方法：ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査（ネットリサーチ会社保有のデータベースをもとに実施、doda会員登録の状況については不問）■実施期間：2025年12月23日～12月26日■有効回答数：3,078件■出典：「まいにちdoda」-「社会人1～10年目でどう変わる？ 貯金額・年収・仕事の価値観について、みんなのリアルを徹底調査」

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社