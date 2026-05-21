コレステロールが気になるときは、脂質のとり方を意識したいもの。そこでおすすめなのが、1人分479kcal、脂質17.1gに抑えた、厚揚げステーキ献立です。脂質の適量は、1日に50〜60g。意識しないととりすぎてしまうので、調理用油から20g（大さじ2弱）、食材から40g程度のバランスを心がけましょう。今回ご紹介する献立なら、厚揚げを使ったボリューム満点のおかずに、副菜や汁ものでも野菜をしっかりとれて、栄養バランスもばっちり