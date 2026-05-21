創業168年、老舗のごま専業メーカーで「純正ごま油」が有名な「かどや製油株式会社」が、キッチンカー企画を始動。香川、福岡、広島、大阪、愛知、宮城、北海道、千葉に立ち寄りながら、5/1、2に最終地点・東京に到着しました。各地点では、おかずだけでなく、副菜やご飯、すべてのメニューに「純正ごま油」を使用したお弁当、「究極の純正ごま油BOX」を販売！「麻婆豆腐BOX」「から揚げBOX」「豚肉の香味焼きBOX」の3種類があり