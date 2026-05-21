皆さん、おはようございます！！スギ花粉の時期が過ぎ、ヒノキ花粉もそろそろ終わりを迎え、下野さん的には花粉症が落ち着いて、過ごしやすい日がやってくるのかなとワクワクしております！！とはいえ、最近の気候は本当にわからないですね！あったかくなったと思ったら暑くなるし、雨が降ったら寒くなるし……きっと今年の夏も暑くなるんだろうな〜！！そして、熱い夏といえば、夏の甲子園！！甲子園といえば、4月から放送が開