宇野禅斗がボルシアMGに移籍かドイツ1部ボルシアMGが新たなミッドフィールダーの獲得に向けて動いている。その対象となっているのが、J1清水エスパルスで現在キャプテンを務めている22歳MF宇野禅斗だ。ドイツメディア「Sky Sport」が報じている。同メディアは、この22歳の日本人が「数日中に移籍する」と伝えており、新たな戦力として大きな期待を寄せている。現在22歳の宇野は、青森山田高校から2022年にFC町田ゼルビアに加入