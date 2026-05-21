安定した会社員生活を手放し、お笑いの世界へ。 前編では、営業職として3億円もの受注を勝ち取ったしんやさんの「圧倒的コミュニケーション術」に迫りました。 現在はラグビー芸人として、R-1グランプリ2026決勝進出も果たしましたが、下積み時代の月収はわずか560円だったときも。それでも不安を感じたり、収入の変化に落ち込んだりすることはないといいます。 そのポジティブなマインドの裏には、どのような価