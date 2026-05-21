安定した会社員生活を手放し、お笑いの世界へ。

前編では、営業職として3億円もの受注を勝ち取ったしんやさんの「圧倒的コミュニケーション術」に迫りました。

現在はラグビー芸人として、R-1グランプリ2026決勝進出も果たしましたが、下積み時代の月収はわずか560円だったときも。それでも不安を感じたり、収入の変化に落ち込んだりすることはないといいます。

そのポジティブなマインドの裏には、どのような価値観があるのでしょうか。

後編では、しんやさんの働き方や人生観をひもときながら、その「落ち込まないマインド」に迫ります。

前編： 「会社員能力はゼロ」でも営業成績3億円。ラグビー芸人・しんやに教わる、圧倒的コミュニケーション術

「3億円の達成感」よりも、「楽しい仕事」を選んだ理由

――営業の仕事で結果を出していたのに、転職を考えたのはなぜですか？

達成感はあったんですけど、楽しくはなかったんです。3億円の案件が決まって、無事に工事を完了したときも、「この仕事は一生続けられないな」と感じました。

――楽しさを求めて、5年目で転職したんですね。

はい。でも実は、1年目のときに辞めようとしたことがあるんです。

「やっぱり楽しい仕事をしよう」と思って、関西の某テーマパークのアルバイト面接を受けに行ったら、受かってしまって。とある有名作品のエリアのオープニングスタッフに選ばれました。その時点で、その作品は見たことがなかったんですけど（笑）。

受かったことが嬉しくて周りに話したら、「さすがに会社員1年目で辞めるのはよくない」と言われて。「それは嫌なことから逃げているだけ」「3年、5年やってから判断しよう」と。確かにその通りやなと思って、一度踏みとどまりました。

――1年目に辞めるのと、5年目に辞めるのでは、感覚が違いましたか？

さすがに違いましたね。結果的には嫌なことから離れた形ですけど、今も役に立つ経験や社会常識を得られたのは、大きかったと思います。あの5年間があってよかったとは思いますね。

不安を感じない、しんや流のポジティブ思考

――芸人になることへの不安はありましたか？

なかったですね。芸人になる人は、地元で「面白い」と言われて浮かれてる人が多いと思うんですが、僕もそれなんです。「自分はおもろいやろ」と思って入ってるので、自信はありました。

小学生から社会人まで、日常生活のなかでずっとエンターテイナーとして生きてきましたから。会社でも、普段の仕事ではあまり褒められなかったですけど、宴会ではよく褒められて。宴会部長を超えて、「宴会社長」とまで言われていたんですよ（笑）。

――芸人は、浮き沈みの激しい仕事でもあります。落ち込むことはありますか？

ほとんどないですね。自分は楽観的で、ずっと「どないかなる」と思ってるんですよ。コロナの影響で給料が月560円になったときも、ごみ収集や荷揚げのアルバイトをしながら、「芸人してるわー」と楽しんでいました。

たとえばSNSのショート動画も、みんな考えに考えて投稿して、再生数が伸びずに落ち込んだりするんです。でも、自分はその日に決めて、その日にやるだけ。打ち合わせも台本もないので、うまくいかなくても落ち込まないんですよ。飽きられたら、すぐに違うパターンをやればいいや、というスタンスですね。

＜Tiktok しんや【ラグビー芸人】@shinya_rugby＞

――そのやり方だから、しんやさんらしさが出るのでしょうか。

そうだと思います。最初はもう少し考えていたんですけど、考えるとうまくいかない。やっぱり 適当ぐらいがちょうどいい んですよ。

お笑いをやっている後輩も、真面目な子が多くて、メンタルをやられちゃう子がいるんです。でも、そんなんじゃなくていいよって。好きなことをやってんだから、適当でいいよって。

もちろん僕は適当すぎて、かなりの失敗をしてきましたけど（笑）。でも 適当の塩梅を自分のなかで見つけるのが大事 ですね。

――後輩から、メンタルのことで相談されることも多いですか？

メンタルの相談は来ないですね。そいつらもさすがに人を選んでます。「しんやに相談しても意味ない」と思われていますね（笑）。

キャリアに悩む人へ贈る座右の銘

――もし、20代の若手ビジネスパーソンにキャリアについて相談されたら、どんな言葉をかけますか。

シンプルに言うと、「好きなことをやったらいいやん」と思います。好きなことをやったほうが、人生は楽しい。嫌いなことを無理にやる必要はないし、「案外どないかなるから」、とも思いますね。

それを短く言うなら「自分に正直になれ」ということです。あと自分は最近、座右の銘ができたんですよ。

――どんな言葉でしょう？

フランス語で「セラヴィ」という言葉で、「これも人生」という意味なんです。2019年のラグビーワールドカップのときに流れていたクボタのCMでこの言葉を知って、それから大好きになりました。

これは、どんなときでも使える言葉なんですよ。 いいときも「これも人生」、うまくいかないときも「これも人生」 。この言葉を知ってから、どんな状況でも楽しもうと思えるようになりました。

――新しいキャリアに踏み出す人にも、励みになりそうな言葉ですね。

全部、「セラヴィ」ですよ。本当に、好きなことをやってほしいと思います。今はいろんな業種があって、いろんな人がいる時代なので、人と違っていてもいいと思うんです。

とはいえ、大学生のときは自分も好きに生きることに対して、否定派だったんですよね。「周りがみんな企業に行ってるから、俺もちゃんとしないとあかん」と考えていました。

でも、実際に会社員をやってみて、結局「好きなことで生きていこう」と思っていますから。だから、もう少し人生を楽観的に考えて、気楽にやってくれたらいいなと思います。

応援してくれるパートナーとの関係性

――しんやさんは結婚されていますが、守るべきものを持ちながら、自分の好きなことを追求するのは難しくはないのでしょうか？

それは、パートナーとの関係性が大事だと思います。「こういう人や」と理解してもらえていないと、なかなか難しい。だから、自分と似ている人や、自分の考えを理解してくれる人と一緒にいられるといいのかなと思います。

その上で、しっかり信頼関係を築いていくことが重要ですね。そういう僕は、お金がないときにパチンコを打ちに行きまくって、今の奥さんに一度フラれていますけど（笑）。

――関係性づくりのために必要なのは、どんなことですか？

正直にいることだと思います。よく妻が芸人仲間に、「しんやって家でもこんな感じなの？」と聞かれるんですよ。それで妻も、「家でもこんな感じ」と答えるんです。裏表がないほうが楽なんですよ。そのほうが楽しいですし。

無理して作っているとしんどいですからね。周りの人には、自分の「隙」も見せて生きていけばいいんだと思います。完璧な人なんて、面白くないですからね。

前編： 「会社員能力はゼロ」でも営業成績3億円。ラグビー芸人・しんやに教わる、圧倒的コミュニケーション術

プロフィール しんや しんや 中学1年生からラグビーを始め、強豪・帝京大学ラグビー部では大学選手権4連覇を経験。大学卒業後、5年間の会社員生活を経て、2018年にNSC（吉本総合芸能学院）大阪校へ41期生として入学し、首席で卒業。ラグビーの審判や選手に扮した「ラグビーネタ」を武器に活動中。現役時代のポジションはロック。R-1グランプリ2026ファイナリスト（7位）。 X（旧Twitter） @87dekaMAN Instagram @shinya_rugby5 TikTok @shinya_rugby YouTube しんやとレッツラグビー X（旧Twitter） @87dekaMAN Instagram @shinya_rugby5 TikTok @shinya_rugby YouTube しんやとレッツラグビー

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那