ラグビー強豪・帝京大学で4連覇を経験し、現在はラグビー芸人として活動するしんやさん。R-1グランプリ2026で決勝に進出し、注目を集めています。芸人になる前は、会社で営業職として5年間働き、最高3億円の受注を獲得するなど、驚きの営業成績を上げていました。 しかし本人は、「自分は会社員としての能力が低かった」と振り返ります。 なぜ、苦手意識を抱えながらも圧倒的な結果を出せたのか。その裏側には、ラ