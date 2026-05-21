ラグビー強豪・帝京大学で4連覇を経験し、現在はラグビー芸人として活動するしんやさん。R-1グランプリ2026で決勝に進出し、注目を集めています。芸人になる前は、会社で営業職として5年間働き、最高3億円の受注を獲得するなど、驚きの営業成績を上げていました。

しかし本人は、「自分は会社員としての能力が低かった」と振り返ります。

なぜ、苦手意識を抱えながらも圧倒的な結果を出せたのか。その裏側には、ラグビーで培ったコミュニケーション戦略がありました。

前編では、”しんや流”の思考と行動力を深掘り。若手社員が明日から使える、自分らしく成果を出すためのヒントをお届けします。

後編： 月収560円でも「セラヴィ（これも人生）」ラグビー芸人・しんやが語る、落ち込まない生き方の秘訣

「できることで勝負する」ラグビーで学んだ考え方

――しんやさんはいつからラグビーを始めたのですか。

中学1年生からですね。地元の大阪・生野（いくの）区はラグビーが盛んで、公立中学にもラグビー部があったんです。高校には推薦で進学して、大学も推薦で帝京大学に入りました。

――帝京大学は、しんやさんが入学した年に初優勝されたそうですね。

自分が入った2009年度に大学選手権で初優勝して、そこから4連覇しました。当時は早稲田や明治が強くて、帝京は無名高校出身の選手が多かったんです。

自分も他大学のセレクションに落ちたり、セレクションは受かっても小論文が書けなさすぎて落ちたりして、帝京に行きました。入ったら想像以上にチームが強くて、びっくりしましたね。

――練習は大変でしたか？

めちゃくちゃしんどかったですね。日本で一番きついと言われていました。練習時間自体は2～3時間なんですけど、その分、密度がえぐくて。

部員も145人くらいいて、6軍まであるんですよ。自分は一番調子いいときで1.5軍か2軍。1軍の選手が怪我したら出られるポジションでした。めっちゃ下手でしたけどね。

＜帝京大学ラグビー部時代のしんやさん／X（@87dekaMAN）より＞

――帝京大学の2軍が下手なはずないと思いますが……

いや、ほんまに下手で。ボールが取れないんですよ（笑）。特にハイパントと言って、高く上がったボールが、落下地点を読む能力があまりにもなくて取れない。

もう下手すぎて、監督も僕じゃなくて周りに「こいつに取らせるな！」って怒ってましたから。その代わり、ぶつかるプレーは強かったんで、そこでなんとかカバーしていました。自分ができることで勝負する。「できないことはしない、できることを頑張る」という考えが、そこで身についたと思います。

――ほかにもラグビー部時代に得たもので、社会に出て役立ったことはありますか？

一番は“瞬発力”ですね。自分は帝京に入学したとき、2・3・4年生のムードメーカーに「お前が来てくれて本当に助かったよ」と言ってもらうくらい、お笑い能力だけは圧倒的に1軍やったんです。

先輩に振られたら、すぐに返す。体育会系って意外とシャイな人が多くて、振られてもやらない人も多いんですけど、自分はすぐやる。その瞬発力は今も生きていると思いますね。

「人」で結果を出した営業時代

――大学卒業後は、会社員になられたんですよね？

本当は大学卒業後もラグビーをやろうとしていました。でも、3年生の冬に怪我で辞めることになって。そのときは人生で一番落ち込みました。当たり前にやっていたことが急にできなくなって、「じゃあどうすればいいんや」と。

ラグビーって大体大きい企業がチームを持っているんです。周りの同期がそういう有名企業に行くとなると、焦りも感じて。自分は、社会人になった先輩に話を聞きに行ったりして、なんとか進路を探していきました。

――就活をして、どんな会社に入られたんですか？

産業設備の会社に入り、発電機の営業をしていました。

親会社が電力会社に発電機を納めていて、僕たちはその後のアフターケアを担当する会社です。例えば、「そろそろ修理しましょう」「この部品を買い替えましょう」といった提案をしながら、定期的にお客さんのもとへ訪問していました。

扱う金額も大きく、アフターケアでも高額になることが多かったです。自分は最大で3億円の契約を取ったこともありました。

――すごいですね。営業のコツがあるんですか？

自分は上司に怒られまくってましたし、本当に会社員としての能力はめっちゃ低かったんですけど、“人”でなんとか仕事を取れていたと思います。「君やったら、もう仕方ないな」と思ってもらえるようなスタンスでやってました。膝をついて「はっ！」とか言ったりしていましたから（笑）。

トラブル対応でも、呼ばれたらすぐに行くとか。自分のできないところを速さでカバーしましたね。

――そこでも瞬発力が大切？

そうですね。 とにかくボールを持たない。ボールを持っていても解決しない んで、すぐに動く。運動量です。

トラブル対応で行っても、正直僕は何もできないんですけど、行くことによって誠意は見せられるじゃないですか。だから休日でも行ってました。

周りを頼るために必要な「関係性のつくり方」

――ほかにも、しんやさん流の営業のコツはありますか？

自分は、周りの人を頼りまくってたんですよ。

ラグビーで学んだ“できないことはやらない”主義です。打ち合わせも、技術の方に「一緒に来てください」とお願いして、説明は全部任せていました。専門の方に正しく説明してもらったほうが、お客さまも安心ですから。

その代わり、技術の方に説明してもらった後に、「納期はいつまでで、見積もりはいつまでに出す」といった取りまとめは自分がやる。「できることだけをやる」と決めて動いていたら、結構うまくいっていました。

――そのために、技術の方とも関係性をつくっていたんですか？

もちろん、日ごろから関係性は意識してつくっていました。普段から一緒にご飯に行って、「助けてください」と伝えていましたし、「その代わりに仕事は取ってきます」と約束して。そうやって、いろんな人に助けてもらっていましたね。

社内の関係性づくりのために、会社行事にもほとんど参加していました。例えば「六甲縦走（ろっこうじゅうそう）」という、六甲山を歩くイベントがあったんですけど、そんなの絶対ほかの若手は行かない。でも自分はあえて参加して関係性をつくるんです。「あの時、一緒に頑張ったやないですか」と思い出を共有することで、距離が縮まって仲良くなれるんですよ。

そうやって、他の人がやらないことを率先してやるから、「お前頑張ってたしな。しゃあないな」と、助けてもらえることはありました。

――しんやさんのアドバイスをまとめると、「瞬発力を上げる」「自分にできることに専念する」「できないことは、日ごろから関係性をつくって他の人にお願いする」ということになりますね。そうしたコミュニケーション能力で、結果を残していたんですね。

そうですね。やっぱりラグビーもコミュニケーションが大事ですから。会社員時代も、コミュニケーション力だけで乗り切っていたと思います。

5年間働いていたんですけど、最後は四国地域の若手リーダーを任されていました。絶対に他の人のほうが能力は高かったんですけど、社長にも認めていただいて、「君みたいな人材が社会を変える」と、はっきり言ってもらえましたからね。まあ、変えられなかったんですけど（笑）。

仕事は人生のすべてじゃない。そう思うほうがうまくいく

――人付き合いや人間関係で悩むビジネスパーソンは多いです。悩んでいる人に、どんな声をかけますか？

これは、当時の上司にもらったアドバイスなんですけど、「人なんてどうせすぐ忘れるから、とりあえず声をかけてみろ」と言われていたんです。

「君みたいなタイプは、怒られてもいいから一回行ってみろ」と。それで実際に怒られたこともありますけど、それがきっかけで仲良くなれたこともあったので、とりあえず行ってみるようにしていました。

社内でも「ちょっとこの人、堅いな」と感じる人はいるじゃないですか。そういう人にも、まずは話しかけに行く。 何事もトライしてみて、無理だったらすぐ引く、という感じです 。

こういうことは、あまり深く考えずにやっていましたね。つまり、適当くらいがちょうどいいんだと思いますよ。

――深く考えたら、人間関係も落ち込みやすいですからね。

そうです。自分は、何事も適当くらいでやってるんですよ。

これもラグビーをやっていたときに言われたことなんですけど、「人生のすべてをラグビーにするとしんどい。でも、ラグビーは人生の一部だと思えばいい」と。そうやって 仕事もすべて、自分の人生のなかのひとつだと捉えてやっていましたね 。

――その考え方は今も同じですか？

今もそうですね。人生は楽しくないと意味がないと思っているので、例えば「今は家庭を優先すべきだな」と思ったら、平気で休みを取ります。

仕事を常に100％でやり続けるのは無理ですよ。頑張らなあかんときはちゃんと行きますけど、それ以外は少し力を抜く。そのくらい軽く考えているほうが、結果、仕事はうまくいく気がしますね。

後編では、しんやさんが芸人に転職した理由と、働く上で大切にしている価値観を伺います。

後編： 月収560円でも「セラヴィ（これも人生）」ラグビー芸人・しんやが語る、落ち込まない生き方の秘訣

プロフィール しんや しんや 中学1年生からラグビーを始め、強豪・帝京大学ラグビー部では大学選手権4連覇を経験。大学卒業後、5年間の会社員生活を経て、2018年にNSC（吉本総合芸能学院）大阪校へ41期生として入学し、首席で卒業。ラグビーの審判や選手に扮した「ラグビーネタ」を武器に活動中。現役時代のポジションはロック。R-1グランプリ2026ファイナリスト（7位）。 X（旧Twitter） @87dekaMAN Instagram @shinya_rugby5 TikTok @shinya_rugby YouTube しんやとレッツラグビー X（旧Twitter） @87dekaMAN Instagram @shinya_rugby5 TikTok @shinya_rugby YouTube しんやとレッツラグビー

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那