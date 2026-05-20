なにわ男子の高橋恭平さん（26）が、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）とともに制服姿で都内の学校にサプライズ登場。会場を湧かせました。行われたのは映画『山口くんはワルくない』の公開直前イベントです。恋に夢見る平凡な女子高生と、コワモテでありながら実はピュアな転校生の青春ラブストーリーが描かれている本作。イベントでは、突然、登場した3人に生徒たちも大興奮。何を言っても大歓声が起こっていまし