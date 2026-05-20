なにわ男子の高橋恭平さん（26）が、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）とともに制服姿で都内の学校にサプライズ登場。会場を湧かせました。

行われたのは映画『山口くんはワルくない』の公開直前イベントです。

恋に夢見る平凡な女子高生と、コワモテでありながら実はピュアな転校生の青春ラブストーリーが描かれている本作。イベントでは、突然、登場した3人に生徒たちも大興奮。何を言っても大歓声が起こっていました。

この様子に高橋恭平さんは「すごいですよ、本当に」とひと言。この言葉にも歓声が上がると、郄橋ひかるさんも「“すごいです”って言っただけで“キャー！”はすごいですよね」とコメントしました。ここで高橋恭平さんが「何言っても湧くんちゃいます？」と話すと、岩瀬さんも「聞こえていないです、声が」と笑顔を見せました。

また、高校を卒業しておよそ8年になるという高橋恭平さん。当時に戻ったら体育祭でやってみたいことがあるそうで「借り物競走したいですね。ここにいる生徒のみなさん、借りていきたいですもんね」と回答。司会者から「600人ぐらいいますけど」と返されると、「600人全員借りていきます」と宣言し、会場ではまたもや大歓声が起こりました。

映画は6月5日（金）公開です。

（5月20日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）