◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、０―２の４回に守備の乱れから追加点を奪われた。９番・島田舜也投手のバントを処理した捕手・持丸が三塁送球したが、セーフとなった（記録は犠打野選）。１死一、三塁とピンチが広がり、蝦名の適時二塁打で３点目を奪われた。３回には先発・森翔平投手が自滅する形で２点を先制された。９番・島田に先頭四球を与え、２死から筒香にも四球。直後には