◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）阪神・茨木秀俊投手が、元阪神コンビに２回４失点ＫＯを食らった。初回先頭の村松に四球を与え、山本の投ゴロで１死二塁とされ、続く板山に１４４キロ直球を中前へはじき返され、先制点を献上した。２回２死一、二塁には、山本にシュートを捉えられ、左翼席へ痛烈な３ランを運ばれた。板山は２３年、山本は２２年まで阪神でプレー。チームを知り尽くした２人に、若虎が