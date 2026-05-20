金足農業高校の生徒たちと大手コンビニエンスストアのローソンが共同で開発した「金農パン」が、今年も完成しました。15年目を迎えた今年は、生徒たちが実習で育てたコメ「金農米」の米粉を初めて使っていて、鈴木知事もその味に太鼓判を押しています。15年目を迎えた「金農パン」、今年も2種類が販売されます。はちみつバター味のパンケーキと、バター餅が入った抹茶クロワッサンです。19日は、ロー