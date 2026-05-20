金足農業高校の生徒たちと大手コンビニエンスストアのローソンが共同で開発した「金農パン」が、今年も完成しました。



15年目を迎えた今年は、生徒たちが実習で育てたコメ「金農米」の米粉を初めて使っていて、鈴木知事もその味に太鼓判を押しています。



15年目を迎えた「金農パン」、今年も2種類が販売されます。



はちみつバター味のパンケーキと、バター餅が入った抹茶クロワッサンです。





19日は、ローソンと共同で開発した金足農業高校の3年生2人が鈴木知事のもとを訪れ、完成を報告しました。「金農パンケーキはちみつバター」には、金農パンとしては初めて、生徒たちが実習で育てたコメ「金農米」の米粉を使っています。鈴木知事「もう金農名物ですよね、この米粉パンケーキ。もちもち食感と。今回ははちみつバターという王道で勝負をしていただいて、もう当然のようにおいしいです」クロワッサンには、秋田名物・バター餅をぜいたくに2個使用。抹茶パウダーの量を工夫して、鮮やかな緑色に仕上げました。鈴木知事「クロワッサンの中にバター餅という、びっくりの組み合わせですね。すごい炭水化物コンボ（笑）増量したい人にはぴったりな。とってもおいしい」金足農業3年 佐藤陽依さん（パンケーキを開発）「まず袋を開けた時の香りがすごくいいので、食感や味だけでなく、香りにも注目していただけたらいいなと思います」金足農業3年 佐藤美央さん（クロワッサンを開発）「秋田名物のバター餅を食べて、秋田について、秋田の魅力を感じてほしいと思います」高校生のアイデアと秋田の魅力が詰まった「金農パン」は、22日金曜日から県内のローソンで、来週26日火曜日からは東北各県でも販売されます。※5月20日午後6時15分のABS news every.でお伝えします