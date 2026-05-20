【モデルプレス＝2026/05/20】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式Instagramが5月19日、更新された。パク・シヨン（SIYOUNG）の写真が話題となっている。【写真】日プ韓国人練習生「チョイスが天才」と話題の日本語ノート◆「日プ新世界 」パク・シヨンのオフショットが話題Instagramでは、8日に千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフ