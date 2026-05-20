累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破するなど驚異的な記録を打ち立て、総合電子書籍ストア「ブックライブ」総合年間ランキングでは2年連続1位を獲得。幅広い層の読者から熱い支持を集める大ヒットコミック『その天才様は偽装彼女に執着する』が待望の実写ドラマ化。CBCテレビ【ドラマトリップ】枠にて放送中です。＜あらすじ＞職ナシ彼氏ナシの崖っぷち女子・星野凛（星野凛）は、孤高の天才プ