俳優・工藤阿須加さんの冠番組「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました（以下、農業始めちゃいました）」（BS朝日・毎週水曜午後10時より放送）。この番組は、工藤さんが農業転身者のもとを訪れ、実際に作業をお手伝いしながら、“イマドキ就農のリアル”に迫ります。 2021年に山梨県北杜市で農業を始めた工藤さんは、役者との両立した生活を行いながら、農業の魅力を発信しています。 副業として農業に注目している人が増え