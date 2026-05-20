俳優・工藤阿須加さんの冠番組「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました（以下、農業始めちゃいました）」（BS朝日・毎週水曜午後10時より放送）。この番組は、工藤さんが農業転身者のもとを訪れ、実際に作業をお手伝いしながら、“イマドキ就農のリアル”に迫ります。

2021年に山梨県北杜市で農業を始めた工藤さんは、役者との両立した生活を行いながら、農業の魅力を発信しています。

副業として農業に注目している人が増えている中、工藤さんは実際に活動を始め、農業関連の仕事を増加させています。インタビュー前編では工藤さんが俳優と農業家という両立の道を選んだきっかけを話してくれました。“行動に移すことの大切さ”を考えさせてくれるエピソードが満載です。

後編： 「いずれは法人化も」俳優・工藤阿須加の農家の枠を超えた夢

“自分がやりたいこと”を考えたとき、日本の農業のことが頭に浮かんだ

――農業に興味を持ったきっかけは？

父がプロ野球選手だったということもあり、食べ物に気を使う家庭で育ちました。そんな中で母は農家の方々と関わりを持っていたので、幼少期の頃から農家の皆さんから色々なお話を伺う機会があり、自然に日本の農業のことに興味を持つようになりました。

――具体的にどんな話を聞いていたのでしょうか？

「これからの日本の農業は難しくなっていくだろう」というお話です。農家人口が減っていることや、価格を上げることの難しさなど、その頃の僕にとって難しい話ではありましたが、そういった現状を子供ながらに聞いて、“農家さんは大変なんだ”と漠然と感じていたことを記憶しています。

――そこから実際に工藤さんは農業に取り組むようになりました。行動に移したきっかけは？

僕は長年、テニスのプロプレイヤーになることを目指していたんですが、肩を壊してしまい、「どうしようかな」と考えていたときに、木村秋則さん（※世界で初めて、肥料も農薬も除草剤も使わずに、リンゴの栽培に成功したリンゴ農家）の本を読んで、東京農業大学への進学を決めました。

大学に通いながら、当時20歳で役者としても活動をスタートしていましたが、2020年にコロナが猛威を振るい、役者としての仕事もままならない状況になりました。自分自身のことを見つめ直す時間が増え、“自分がやりたいことや伝えたかったことって何だろう”と初心に立ち返ってみると、農業のことが頭に浮かんだんです。そのときに「後悔しないためにも農業に挑戦してみよう」と決意しました。

――俳優業と並行して農業を始めることで、ステップアップのスピードが落ちてしまう不安はありませんでしたか？

もちろんそれがゼロというわけではなかったですが、僕の中で軸としてある考えが「 リスクを取らないことが一番のリスク 」ということなんです。それに従って行動しました。

35歳、40歳、50歳になったときに“なんであのタイミングで行動しなかったんだ”と後悔したくなかったですし、まずは動こうと思いました。僕は僕の人生を生きようと覚悟を決めた気がします。

農業は9割辛い仕事。人生と同じく修業の連続

――農業の楽しさはどんなところでしょうか。

僕が作った野菜を食べて「美味しい！」と喜んでもらえることが、農業の楽しさだと思っています。

何を育てるか考えて、種植えから収穫までの時間や年月も好きですし、美味しい野菜になるように一生懸命に作り上げていく作業も面白さのひとつだと思います。

――「農業始めちゃいました」の収録を通じて学んだことは？

この番組では、農業転身者のもとを訪れてお話を聞かせてもらっているので、 教科書では学べないような様々な教訓 や農業の魅力を直接感じることができます。

そこで働く方たちの人生のストーリーも取材させていただけて、本当に素敵な機会や出会いに恵まれていることを実感しながら、自分自身も考えさせられています。

――一方で「農業の辛さ」を実感することはありますか？

農業は9割辛い仕事だと思っています。そこは人生と同じというか……僕は人生は1割が楽しくて、9割は修業だと捉えているんです。

――それはご家族からの教え？ それとも生活する中でたどり着いた考え？

自分自身で感じたことですね。「致知」（致知出版社刊）という月刊誌を読むのが好きなんですけど、その中では各界の各分野で一道を切り開いてこられた方々の体験談が載っていて、毎回、登場する方は変わっても、書いてあることは、共通することがありますし、自分の指針となっている部分が、大きくブレているわけではないと感じられます。辛い時間は多いけれど、生きていれば当たり前ですし、そんな中で、少しでも笑顔の時間を作っていけたらと思っています。

人に協力を取り付けることの難しさ「僕は人に恵まれた」

――工藤さんが山梨・北杜市で農業を始めて5年が経ちます。地域の方々と触れ合うことで、工藤さんの中にも心境の変化は訪れているでしょうか。

そうですね。やはり実際に農業を始めたことはすごく大きいと思います。番組を通じて、取材をさせていただく農家さんたちとも話が膨らむんです。

撮影の合間では、同じ悩みを共有できたり、知らない情報を聞かせていただいたり、様々な会話をする中で、「ロケが楽しいです」と仰っていただけたこともありました。とても嬉しかったですし、色々な農家さんと出会うことができるので、“農業をやっていてよかったな”と感じますね。

――現在、工藤さんは俳優業と農業の二足のわらじ生活ですが、社会全体で見ても副業を容認する企業は増え、働き方は多様になっています。そんな中で、両立する難しさは？

僕の場合、所属する事務所もそうですし、家族にも助けてもらっています。 みんなに協力してもらえなければ、動き出すことは難しかった と思いますし、両立はできていないと思っています。

僕は人に恵まれていて、協力してくれる方々が周りにいてくれることは、本当にありがたいし、助けてもらっています。すごく大きな存在です。

――農業を介して新たな出会いも生まれていると思います。

農業を始めたことで、人との関わりや新たな出会いがとても増えました。それによって僕の中に新しい考え方も生まれたし、ライフスタイルにも変化が訪れたと思います。

なにより自分が作った野菜を「美味しい」と言って食べてもらえたときはうれしいです。

そういう喜びが野菜作りをするうえで、一番の原動力になっています。

後編： 「いずれは法人化も」俳優・工藤阿須加の農家の枠を超えた夢

プロフィール 工藤阿須加（くどうあすか） 工藤阿須加（くどうあすか） 1991年生まれ。埼玉県出身。2013年ドラマ『八重の桜』の主人公・新島八重の弟役を演じ、数々の映画やドラマで活躍。近年の主な出演作に、Netflixシリーズ『御手洗家、炎上する』、『良いこと悪いこと』、『100日後に別れる僕と彼』、『GTO』、『ブラッサム』。映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』、『緊急取調室 THE FINAL』、『ゴールデンカムイ』シリーズ、『昨夜は殺れたかも』などがある。2021年より山梨・北杜市内で農業を始め、2022年10月よりBS朝日で『工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました』がスタート。 工藤阿須加Instagram @asuka_kudo_ak 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】Instagram @asuka_kudo_nougyoofficial 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】X（旧Twitter） @KudoAsukaNougyo 工藤阿須加Instagram @asuka_kudo_ak 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】Instagram @asuka_kudo_nougyoofficial 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】X（旧Twitter） @KudoAsukaNougyo

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部