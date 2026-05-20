冠番組「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました（以下、農業始めちゃいました）」（BS朝日・毎週水曜午後10時より放送）にレギュラー出演中の工藤阿須加さん。役者として活躍しながら、2021年から本格的に農業を始め、東京・山梨を行き来しながら両立する生活を行っています。 後編では、農業を副業に、さらにはセカンドキャリアにと考えている人へ向けて、工藤さんに具体的なアドバイスを伺いました。 さらに、現在34