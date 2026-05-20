冠番組「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました（以下、農業始めちゃいました）」（BS朝日・毎週水曜午後10時より放送）にレギュラー出演中の工藤阿須加さん。役者として活躍しながら、2021年から本格的に農業を始め、東京・山梨を行き来しながら両立する生活を行っています。

後編では、農業を副業に、さらにはセカンドキャリアにと考えている人へ向けて、工藤さんに具体的なアドバイスを伺いました。

さらに、現在34歳の工藤さんに40歳に向けた展望を聞きました。

前編： 「農業は9割が辛い、けれど1割の大きな喜びがある」 俳優・工藤阿須加が挑戦した農業家との両立

野菜の成長は「まるで人の人生のよう」

――農作物を育てる中でどんなことを感じますか？

野菜を育てていると、少し大袈裟かもしれませんが、人の人生みたいだと思う時があるんです。僕たちも生まれてからいろいろなことを経験して成長していきますが、種を植えた野菜も、すべてがきれいに芽が出てくるわけではなくて、強い子もいれば弱い子もいる。一方で、弱いと思っていた子が急にスクスクと成長してくることもあって。 収穫するまでどんな風に育つのかわからないのが、人生に似ているような気がします 。

――急にスクスクと成長する話でいうと、日照時間だったり、植えた場所の相性などが影響したりするのでしょうか。

日照時間や植えた場所の相性なども影響はしていると思います。農家さんによってそれぞれ栽培方法が違うので、肥料を使う・使わないなどの選択も影響すると思いますし。ただ、生き物ですから、すべてを当てはめてしまっていいのかというと難しいですよね。

僕自身は感覚を大事にしたいんですけど、農業に携わる人間として、“なぜこうなったんだ”と知見を蓄えることは止めないようにしています。僕もまだまだ勉強中です。

農業への転身を考えているなら「まず農業体験をしてみて」

――セカンドキャリアとして農業に進むことを考えている方は増えています。一方で農業は体力勝負という側面もあると思いますが、早く動き始めることは大切だと考えますか？

そうですね。「老後にやろう」と考えている方も多いと思いますし、定年退職をして60歳から始める方もいらっしゃいますが、皆さんがおっしゃるのは「体力的にきつい」ということです。

農業に興味がある方にはまず体験をしてみてほしい です。農作業を実際に体験することで、楽しさだけではなく、「合う・合わない」を判断できたり、自分の中で具体的にイメージを膨らませられたりして、確かめることができると思います。

仕事を辞めていきなり農家に転職することは不安があると思いますが、アルバイト募集をしている農家の方も多いので、そこから初めてみるのもいいのではと思います。

――空の下で働く魅力はどんなところですか。

僕自身、アウトドアが好きなので、太陽の光を浴びながら農作業をしていると、心が前向きになれます。現代社会で働いていると、パソコンだったりスマホを使ったり、比較的下を見る機会が多いじゃないですか。

空を見上げていると同じ景色はひとつもなくて、そこに面白さがあったりもします。僕は雨も曇りも好きですし、日本には四季があるので、目や肌で感じることも大切だと思っています。季節と共に空の下で仕事ができるというのも大きな魅力ではないでしょうか。

40歳に向けた目標は「憩いの場所を作りたい」

――現在34歳の工藤さんですが、40歳に向けての目標を教えてください。

農業の仕事でいうと、ひとつ形にしたいという思いもあります。役者としては、ワンステップもツーステップも上がりたいです。そこは常に自分の心の中にあることですね。

――農業仕事のひとつの形、とは？

いずれは法人化できればと思っています。色々と考えていますが、また形になったら報告させてください(笑)

――野菜を育てて、卸の会社を営むということですか？

そうですね。最終的には 宿泊施設なんかも手がけられたら と夢を膨らませています。僕は憩いの場所を作りたいんです。動物を飼っている方も気軽に来られて、農業体験もできるような施設を手掛けたくて。

農業体験では、スマート農業（ロボット技術、AI、ドローンなどの先端技術を活用し、超省力化や生産性向上、高品質化を実現する新しい農業の形）と有機栽培（オーガニック）、微農薬野菜と栽培方法を分けようと思っています。次世代の子供たちに「どれも間違ってはいないよ」ということを伝えていきながら、未来へ 選択ができる場所を作ってあげたい ですね。

――工藤さんが小さい頃、農家の方と話をして考えるきっかけを貰った役割を担いたいということですね。

そうですね。

――役者としての未来像はどのように描いていますか？

役と真摯に向き合う役者でいたいですし、キャスティングしたいと思っていただけるような役者でありたいです。これからも全力で作品作りに臨んでいきます。

前編： 「農業は9割が辛い、けれど1割の大きな喜びがある」 俳優・工藤阿須加が挑戦した農業家との両立

プロフィール 工藤阿須加（くどうあすか） 工藤阿須加（くどうあすか） 1991年生まれ。埼玉県出身。2013年ドラマ『八重の桜』の主人公・新島八重の弟役を演じ、数々の映画やドラマで活躍。近年の主な出演作に、Netflixシリーズ『御手洗家、炎上する』、『良いこと悪いこと』、『100日後に別れる僕と彼』、『GTO』、『ブラッサム』。映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』、『緊急取調室 THE FINAL』、『ゴールデンカムイ』シリーズ、『昨夜は殺れたかも』などがある。2021年より山梨・北杜市内で農業を始め、2022年10月よりBS朝日で『工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました』がスタート。 工藤阿須加Instagram @asuka_kudo_ak 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】Instagram @asuka_kudo_nougyoofficial 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】X（旧Twitter） @KudoAsukaNougyo 工藤阿須加Instagram @asuka_kudo_ak 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】Instagram @asuka_kudo_nougyoofficial 工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました【公式】X（旧Twitter） @KudoAsukaNougyo

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部