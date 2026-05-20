All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送され、STARTO社のタレントたちが出演しています。それでは、「好きなSTARTO社タレント出演の春ドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『GIFT』／50票2位は、日曜劇場『GIFT』（TB