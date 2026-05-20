好きな「STARTO社タレント出演の春ドラマ」ランキング！ 2位『GIFT』、では1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送され、STARTO社のタレントたちが出演しています。
それでは、「好きなSTARTO社タレント出演の春ドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、日曜劇場『GIFT』（TBS系）でした。堤真一さんが主演を務める作品で、主要キャストとしてKis-My-Ft2の玉森裕太さんが出演しています。
パラスポーツである車いすラグビーを舞台としたドラマで、玉森さんは音楽事務所で作曲家のマネージャーを担当する坂本昊を演じています。音大を卒業するも周囲との才能の差を感じ、満たされない日々を送っているキャラクターです。
主人公・伍鉄文人とは特別な関係であることが明かされるなど、玉森さんは今後の展開でも存在感を発揮しそうです。
回答者からは、「車椅子ラグビーで、パラスポーツに興味を持って見てる」（30代女性／東京都）、「玉森裕太がかっこいいから」（20代女性／静岡県）、「さすが日曜劇場という感じの作品でとてもおもしろいです」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位は『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でした。佐藤二朗さんと橋本愛さんがダブル主演を務めるドラマで、Travis Japanの中村海人さんが出演しています。
同作は、主人公の刑事・四方田誠と鈴木明日香が、夫婦であることを隠しながら事件解決に奔走する、コメディーと考察要素が交錯したミステリードラマです。
中村さんは、2人の同僚となる強行犯係の刑事・池田絆を担当。ノリの軽い若手ながら、実は鋭い観察眼を持つ刑事で、結婚していると知らず明日香に好意を寄せているキャラクターを演じています。
回答者からは、「海人くんの味が出ていて良いなと思う」（30代女性／茨城県）、「主演の佐藤二朗さんの演技が好きで観たら、たまたま中村海人くんがでてた」（20代女性／沖縄県）、「コミカル要素もあり、なんだか笑える」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送され、STARTO社のタレントたちが出演しています。
それでは、「好きなSTARTO社タレント出演の春ドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『GIFT』／50票
2位は、日曜劇場『GIFT』（TBS系）でした。堤真一さんが主演を務める作品で、主要キャストとしてKis-My-Ft2の玉森裕太さんが出演しています。
主人公・伍鉄文人とは特別な関係であることが明かされるなど、玉森さんは今後の展開でも存在感を発揮しそうです。
回答者からは、「車椅子ラグビーで、パラスポーツに興味を持って見てる」（30代女性／東京都）、「玉森裕太がかっこいいから」（20代女性／静岡県）、「さすが日曜劇場という感じの作品でとてもおもしろいです」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：『夫婦別姓刑事』／52票
1位は『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でした。佐藤二朗さんと橋本愛さんがダブル主演を務めるドラマで、Travis Japanの中村海人さんが出演しています。
同作は、主人公の刑事・四方田誠と鈴木明日香が、夫婦であることを隠しながら事件解決に奔走する、コメディーと考察要素が交錯したミステリードラマです。
中村さんは、2人の同僚となる強行犯係の刑事・池田絆を担当。ノリの軽い若手ながら、実は鋭い観察眼を持つ刑事で、結婚していると知らず明日香に好意を寄せているキャラクターを演じています。
回答者からは、「海人くんの味が出ていて良いなと思う」（30代女性／茨城県）、「主演の佐藤二朗さんの演技が好きで観たら、たまたま中村海人くんがでてた」（20代女性／沖縄県）、「コミカル要素もあり、なんだか笑える」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)