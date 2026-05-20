スイスサッカー協会(SFV)は19日、北中米W杯に臨むスイス代表メンバー26人を発表した。4大会連続出場となる、ともに92年生まれで33歳のMFグラニト・ジャカ(サンダーランド)とDFリカルド・ロドリゲス(ベティス)の他、3大会連続での出場となるDFマヌエル・アカンジ(インテル)、MFデニス・ザカリア(モナコ)、FWブレール・エンボロ(レンヌ)、MFレモ・フロイラー(ボローニャ)らが選出されている。欧州予選では6試合をわずか2失点、