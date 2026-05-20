スイス代表W杯メンバー26人発表!! ともに33歳MFジャカ&DFリカルド・ロドリゲスが4大会連続出場へ!!
スイスサッカー協会(SFV)は19日、北中米W杯に臨むスイス代表メンバー26人を発表した。
4大会連続出場となる、ともに92年生まれで33歳のMFグラニト・ジャカ(サンダーランド)とDFリカルド・ロドリゲス(ベティス)の他、3大会連続での出場となるDFマヌエル・アカンジ(インテル)、MFデニス・ザカリア(モナコ)、FWブレール・エンボロ(レンヌ)、MFレモ・フロイラー(ボローニャ)らが選出されている。
欧州予選では6試合をわずか2失点、4勝2分けの無敗で首位通過を果たして6大会連続13回目の出場を決めた。本大会ではグループBに入り、カタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと対戦する。
▼GK
グレゴール・コベル(ドルトムント)
イボン・ムボゴ(ロリアン)
マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)
▼DF
ルカ・ジャック(シュツットガルト)
ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)
オーレル・アメンダ(フランクフルト)
シルバン・ビドマー(マインツ)
ニコ・エルベディ(ボルシアMG)
エライ・キュマルト(バレンシア)
リカルド・ロドリゲス(ベティス)
マヌエル・アカンジ(インテル)
▼MF
クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)
デニス・ザカリア(モナコ)
ミシェル・エービシェル(ピサ)
レモ・フロイラー(ボローニャ)
アルドン・ヤシャリ(ミラン)
ジブリル・ソウ(セビージャ)
ルベン・バルガス(セビージャ)
ヨハン・マンザンビ(フライブルク)
ファビアン・リーダー(アウクスブルク)
グラニト・ジャカ(サンダーランド)
▼FW
ダン・エンドイェ(N・フォレスト)
ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)
ノア・オカフォー(リーズ)
セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)
ブレール・エンボロ(レンヌ)
4大会連続出場となる、ともに92年生まれで33歳のMFグラニト・ジャカ(サンダーランド)とDFリカルド・ロドリゲス(ベティス)の他、3大会連続での出場となるDFマヌエル・アカンジ(インテル)、MFデニス・ザカリア(モナコ)、FWブレール・エンボロ(レンヌ)、MFレモ・フロイラー(ボローニャ)らが選出されている。
▼GK
グレゴール・コベル(ドルトムント)
イボン・ムボゴ(ロリアン)
マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)
▼DF
ルカ・ジャック(シュツットガルト)
ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)
オーレル・アメンダ(フランクフルト)
シルバン・ビドマー(マインツ)
ニコ・エルベディ(ボルシアMG)
エライ・キュマルト(バレンシア)
リカルド・ロドリゲス(ベティス)
マヌエル・アカンジ(インテル)
▼MF
クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)
デニス・ザカリア(モナコ)
ミシェル・エービシェル(ピサ)
レモ・フロイラー(ボローニャ)
アルドン・ヤシャリ(ミラン)
ジブリル・ソウ(セビージャ)
ルベン・バルガス(セビージャ)
ヨハン・マンザンビ(フライブルク)
ファビアン・リーダー(アウクスブルク)
グラニト・ジャカ(サンダーランド)
▼FW
ダン・エンドイェ(N・フォレスト)
ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)
ノア・オカフォー(リーズ)
セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)
ブレール・エンボロ(レンヌ)