　スイスサッカー協会(SFV)は19日、北中米W杯に臨むスイス代表メンバー26人を発表した。

　4大会連続出場となる、ともに92年生まれで33歳のMFグラニト・ジャカ(サンダーランド)とDFリカルド・ロドリゲス(ベティス)の他、3大会連続での出場となるDFマヌエル・アカンジ(インテル)、MFデニス・ザカリア(モナコ)、FWブレール・エンボロ(レンヌ)、MFレモ・フロイラー(ボローニャ)らが選出されている。

　欧州予選では6試合をわずか2失点、4勝2分けの無敗で首位通過を果たして6大会連続13回目の出場を決めた。本大会ではグループBに入り、カタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと対戦する。

▼GK

グレゴール・コベル(ドルトムント)

イボン・ムボゴ(ロリアン)

マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)

▼DF

ルカ・ジャック(シュツットガルト)

ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)

オーレル・アメンダ(フランクフルト)

シルバン・ビドマー(マインツ)

ニコ・エルベディ(ボルシアMG)

エライ・キュマルト(バレンシア)

リカルド・ロドリゲス(ベティス)

マヌエル・アカンジ(インテル)

▼MF

クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)

デニス・ザカリア(モナコ)

ミシェル・エービシェル(ピサ)

レモ・フロイラー(ボローニャ)

アルドン・ヤシャリ(ミラン)

ジブリル・ソウ(セビージャ)

ルベン・バルガス(セビージャ)

ヨハン・マンザンビ(フライブルク)

ファビアン・リーダー(アウクスブルク)

グラニト・ジャカ(サンダーランド)

▼FW

ダン・エンドイェ(N・フォレスト)

ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)

ノア・オカフォー(リーズ)

セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)

ブレール・エンボロ(レンヌ)