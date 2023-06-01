日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMのKが、6月2日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週火曜深0：00）にゲスト出演することが19日、発表された。【写真】&TEAMのグループ、ユニット、9人全員分ソロも全44カット掲載高橋文哉が主演を務める映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演し、撮影を通じて仲を深めたという2人が、ラジオ初共演を果たす。“青い監獄（ブルーロ