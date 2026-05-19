５月１９日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「電気・ガス補助、再開を表明７～９月首相、補正予算も視野」という朝日新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の一面記事によると、高市早苗首相は１８日、中東情勢の悪化に伴って家計への負担が増えていることを受け、７～９月の電気・ガス料金に対し、補助を再開する考えを表明した。３月に再開したガソリンなどへの補助金も当