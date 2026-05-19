サイバーナビの限定モデルは4000台パイオニアが展開するカーAVブランド『カロッツェリア』から、2026年夏モデルが一挙に登場した。システムのカスタマイズを考えている人、新車購入を検討中の人ならば見逃せないアイテムが多数ラインナップしている。まず、カーナビは、フラッグシップとなる『サイバーナビ』に特別仕様となる『リミテッド・エディション』を追加。限定4000台で、6月からの発売を予定している。サイバーナビAVIC-CQ