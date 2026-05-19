昨年12月19日、東京・西東京市の一軒家で4人の死亡が確認された事件から5カ月が経過した。4月24日、野村由佳容疑者（36）が書類送検されたが、いまだ事件の全貌は明らかになっていない。その一面を知る人物が「週刊新潮」に語っていた「重大な証言」を改めて紹介する（以下、「週刊新潮」2026年1月15日号をもとに加筆・修正しました。年齢などは当時のまま）。＊＊＊【写真を見る】「茶髪のきれいな奥さん」と近所で言われてい