5月18日の四国地方は高気圧に覆われて気温が上がり、高知市では今シーズン初めて、30度以上の「真夏日」となりました。四国地方は高気圧に覆われて18日は午前中から気温が上がりました。高知市では午前11時すぎに最高気温30・4度を観測し、2026年初めて真夏日となりました。午後1時すぎ、高知市本町では強い日差しの中、帽子をかぶったり日傘を差したりして歩く人々の姿が見られました。■女性・夫婦「これから先が思いやら