俳優でグラビアアイドルの宮越虹海が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】袋とじで“ありのまま”の姿を披露した宮越虹海1997年10月17日生まれ東京都出身の宮越は、高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。“日本一えっちな幼なじみ”として、2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイメージDVDが好評を博す。昨年末にはファースト写真集『幼なじみ、脱ぎ