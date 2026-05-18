『エアフリー』って、どんなタイヤ？ブリヂストンは、5月7〜31日、福岡県久留米市の石橋文化センターにおいて、次世代タイヤ『エアフリー』の実証実験を行っている。期間中の5月12日には、原口新五久留米市長やブリヂストンの田村亘之取締役代表執行役らが出席して、メディアに向けた取材会を開催した。【画像】空気充填が要らないブリヂストンの次世代タイヤ！『エアフリー』を実証実験中全55枚まずは、『エアフリー』の概要に