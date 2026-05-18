『エアフリー』って、どんなタイヤ？

ブリヂストンは、5月7〜31日、福岡県久留米市の石橋文化センターにおいて、次世代タイヤ『エアフリー』の実証実験を行っている。期間中の5月12日には、原口新五久留米市長やブリヂストンの田村亘之取締役代表執行役らが出席して、メディアに向けた取材会を開催した。

【画像】空気充填が要らないブリヂストンの次世代タイヤ！『エアフリー』を実証実験中 全55枚

まずは、『エアフリー』の概要について紹介しておこう。



空気充填が要らない次世代タイヤ、エアフリーを装着したグリーンスローモビリティ。 篠原政明

これは、その名が示すように『空気充填が要らない次世代タイヤ』だ。タイヤのボディにあたる部分は熱で溶かして再原料化できる青い樹脂素材、トレッド部分は張り替え可能なゴムの2ピース構造で作られており、サステナビリティに優れている。

また、タイヤに空気を入れないからパンクはしない。空気の追加注入や空気圧点検も不要だから、メンテナンスも簡単だ。ドライバーのいない自動運転の車両がパンクしたときのタイヤ交換といった問題に対して、『移動を止めない』ことも目指している。

しかも、見た目は硬そうに見えるが、強くてしなやかな素材と最適形状デザインで、衝撃を優しく吸収する。樹脂部分の青色は『エンパワーリングブルー』と呼ばれ、視認性が下がり交通事故が多く発生する夕暮れなどでも化学的にいちばん目立つ色とされており、ドライバーにも歩行者にも安心・安全な走行と歩行を助けてくれる。

コンセプトからビジネスモデルの探索・実証へ

ブリヂストンでは2008年から、このエアフリーの開発を独自に始めた。

まず第1世代は『安心・安全』をコンセプトに、200kg程度の車重で超低速で走る、1人乗りのスローモビリティ向けだった。



『エンパワーリングブルー』は、夕暮れなどでも化学的にいちばん目立つ色なのだという。 篠原政明

開発が進み、2013年に発表された第2世代では『乗り心地の向上』も目指し、500kg程度の車重で低速走行する、1人乗りのモビリティ向けとなった。

さらに開発を進めて、2023年に発表されたのが現在の第3世代で、車重1000kg程度、60km/h程度までの2〜4人乗りの超小型EVに対応する。

第3世代の登場までは『エアフリー・コンセプト』として非公道での安心・安全を担保する実証実験だったが、現在は単に『エアフリー』としてビジネスモデルの探索と実証のフェーズに入っている。

『グリーンスローモビリティ』にエアフリーを装着し社会実装

そのため、第2世代までは社内や非公道でテストしていたが、第3世代では社員の軽自動車に装着して、本社のある小平市近郊で実証実験を行っている。また、2025年には富山市、2026年には杉並区、そして今回の久留米市と、20km/h未満で公道走行する電動車が小さな移動サービスを行う『グリーンスローモビリティ』にエアフリーを装着した社会実装も行っている。

高齢化・過疎化・労働力不足が進む地域社会では、安心安全な移動を止めず、すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりを進めるため、環境省が推進するグリースローモビリティの採用を進めている。これらには、普通のタイヤよりも『メンテナンスフリー』で『サステナビリティ』があり、『安心・安全』な色のエアフリーが最適だ。こうして実際にエアフリーを使う領域における提供価値を検証することで、今後の事業化への探索を行っている。

なぜ、久留米市で実証実験を？

福岡県の久留米市は、ブリヂストン創業の地だ。『地域社会のモビリティを支える』というエアフリーのミッションに久留米市が共感し、ブリヂストンの事業開発の促進・進展が久留米市の振興・発展にも寄与することから、今回の連携が実現した。

既に今年4月10〜22日に同市の世界つつじセンターで実証実験が行われており、今回は石橋文化センターで実施。ここは1956年にブリヂストンの創業者である石橋正二郎氏が久留米市に寄贈した総合文化施設だ。約3万平方メートルの広大な敷地に久留米市美術館や石橋正二郎記念館など、さまざまな施設があるのだが、取材時は広大な庭園にバラが咲き誇っていた。



今回の実証実験では、福岡県久留米市にある石橋文化センターの周遊ルートを走行。 篠原政明

今回の実証実験は公道ではなく、センター内の周遊ルートで行われた。取材会では、原口市長と田村氏が挨拶の後、実際にエアフリーを装着した車両で試乗。市長は「乗り心地は普通のタイヤと変わらない。ぜひ皆さんも乗ってみてください！」とご満悦だった。

さすがに運転は叶わなかったが、筆者も同乗することができた。車両はヤマハ製の電動カートタイプのグリーンスローモビリティで、ゴルフ用カートの座席を増やしたものといっていいだろう。コースは公園の周回路的な道だから、さほどフラットではない。

人も歩いているので、せいぜい速度は15km/hくらいまでしか出していないが、黙って乗せられたら普通のタイヤだと思ってしまう。乗り心地、ノイズなどは今回の試乗レベルでは空気入りタイヤとの違いは感じられず、思った以上に快適だった。

エアフリーのこれからと月面探索車用タイヤ

ブリヂストンでは、2030年にはサステナビリティを中核に社会課題を解決することを目指している。それはつまり、前述したような地域の問題を、エアフリーが提供する安心・安全とサステナブルな技術で解消し、『地域を支えるモビリティ』の実現を目指すということ。

そのために、今後も公道実証や社会実装を通じてさらなる技術を進化させ、検証した提供価値に基づくターゲットビジネスモデルを検討していく。



エアフリーは、月面探索車用タイヤとしても開発されている。 篠原政明

また、現在は低速走行の小型車両を対象としているエアフリーだが、将来的にはより大きなクルマや高速走行も可能なものを目指し、開発が進められている。

いずれにしても製品化されるまではまだしばらくは時間がかかりそうだが、サステナビリティを考えると、製品化しても売りきりではなくサブスクリプション形式で販売し、回収までを検討したいそうだ。

さらに、エアフリーはもうひとつ、月面探索車用タイヤとしても開発されている。真空で極低温など過酷な環境の宇宙ではゴムや樹脂のタイヤは使えないため、タイヤ全体を特殊な金属製とし、もちろん空気は充填しない。

エアフリーの技術は地球上の生活を支えるだけでなく、宇宙開発にも活用されているのだ。