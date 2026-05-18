5月17日、フリーアナウンサーの神田愛花が自身のインスタグラムを更新し、休日の様子を公開。その写真の “撮影者” に、関心が高まっている。「神田さんはこの日、《ニューヨークっぽい、週末幸せ》の文言とともに、サングラスをかけてビールを片手にくつろいでいる写真などを投稿。いわゆる “他撮り” 写真でしたが、神田さんがつけているサングラスのレンズに、夫である日村勇紀さんと思われる人物が写っていました。視