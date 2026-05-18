5月17日、フリーアナウンサーの神田愛花が自身のインスタグラムを更新し、休日の様子を公開。その写真の “撮影者” に、関心が高まっている。

「神田さんはこの日、《ニューヨークっぽい、週末 幸せ》の文言とともに、サングラスをかけてビールを片手にくつろいでいる写真などを投稿。

いわゆる “他撮り” 写真でしたが、神田さんがつけているサングラスのレンズに、夫である日村勇紀さんと思われる人物が写っていました。視聴者からは歓喜の声が声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

X上には、

《久しぶりに見る日村さん 素敵な休日でほっこり 愛花さんあざっす》

《日村さんを見せるためにあえてサングラスをかける神田愛花さんの機転すごー！！》

など、神田の “サービス精神” に言及する声が多く見られた。

4月28日、体調不良により、当面の活動休止を発表した日村。神田はその翌日、《私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました》と、日村の休養について報告。

《これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります》とつづり、《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー》としていた。

「2018年4月に結婚した2人。いまでも、就寝時に一緒にベッドルームに向かうことを明かすなど、神田さんは夫婦関係の良好ぶりをよく明かしています。

5月6日、MCを務める『ぽかぽか』（フジテレビ系）では、休養中の日村さんについて、『いま、お家でゲームやってまして。「龍が如く」っていう。沖縄で釣りやってるんですよ』と、近況を明かしていました。

休養発表当初から、日村さんへの心配の声は多く寄せられていましたから、神田さんから少しでも日村さんについての報告があれば、ファンも安心できる。神田さんも、そのことをよくわかっているのでしょう」

誰よりも神田が、日村の回復を待ち望んでいることだろう。