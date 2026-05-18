同じコンパクトクラスの「LBX」はライバル!?レクサスのプレミアムコンパクトSUV「UX300h」が一部改良を受け、2025年12月4日より発売されました。今回の改良で最も注目される変更点は、インテリアの演出強化です。【画像】これがレクサスのちいさな高級SUV「“新”UX」です！ 画像で見る（30枚以上）新たに「インテリアイルミパッケージ」が設定され、64色のバリエーションから室内照明の色を自由に選べるようになりました。