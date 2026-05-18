同じコンパクトクラスの「LBX」はライバル!?

レクサスのプレミアムコンパクトSUV「UX300h」が一部改良を受け、2025年12月4日より発売されました。

今回の改良で最も注目される変更点は、インテリアの演出強化です。

【画像】これがレクサスのちいさな高級SUV「“新”UX」です！ 画像で見る（30枚以上）

新たに「インテリアイルミパッケージ」が設定され、64色のバリエーションから室内照明の色を自由に選べるようになりました。乗る人の気分やシーンに合わせて車内の雰囲気を演出できるのは、プレミアムカーらしい魅力といえるでしょう。

また、フロントシートの足元やコンソールトレイのイルミネーションは最大輝度が引き上げられました。夜間でも手元・足元がより明るく照らされるため、実用性の面でも恩恵があります。

上位グレードの「version L」では、ソリスホワイトの内装色を選んだ際の天井色が、従来のホワイトからソリスホワイトへ変更されました。シートと天井の色が統一されることで、室内全体に一体感と開放感が生まれています。

外観では、新ボディカラーとして「ホワイトノーヴァガラスフレーク」が「version L」と「version C」に追加されました。クリアで透明感のある白さが特徴で、選択肢がさらに広がっています。

なお今回の改良に伴い、従来あったベーシックグレード「UX300h」はラインナップから外れています。

現行UXのボディサイズは全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mm。都市部の立体駐車場にも対応できるコンパクトさが、日常使いにおける大きな強みです。

パワートレインは2リッターハイブリッドのみの設定で、2WDとAWDから選択できます。

WLTCモードでのカタログ燃費は最大26.3km／Lと優秀で、標準装備の先進安全システム「Lexus Safety System＋」とあわせて、安心して乗れる一台に仕上がっています。

インテリアには和紙調のオーナメントなど上質な素材が採用されており、操作性を重視したレイアウトも特徴のひとつです。価格（消費税込）は490万3000円から575万7000円となっています。

気になるのは、同じコンパクトSUVカテゴリーへ2023年11月に新規導入された「LBX」の存在でしょう。

LBXは全長4190mm×全幅1825mm×全高1545mmとよりコンパクトなサイズで、パワーユニットも直列3気筒1.5リッターハイブリッドと、さらに小排気量となっています。

ユーザーの2モデルの印象について、販売店やSNSの声などを調査したところ、小柄ながら躍動的なスタイリングによるスポーティな印象のLBXに対し、UXの上質さやスッキリした端正なデザインに好感が持てるという意見が数多く聞かれました。

デビュー7年が経過したUXを支持するファンも根強く存在しており、両モデルはしっかりとユーザー層を棲み分けているようです。

今回の改良は着実なアップデートが数多く見られ、UXがプレミアムコンパクトSUVとして引き続き存在感を発揮するのではないでしょうか。当面はUXとLBXという2つのコンパクトSUV体制が続く見通しです。

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UXは、レクサスラインナップの中でも渋めなクルマの印象もありますが、改良も着実にクルマをよくする方向へ動いており、非常に好感が持てます。

今後もUXの動向から目が離せません。